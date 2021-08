Mužem roku je student z Hradce Králové

Do letošního 22. ročníku soutěže se přihlásilo přes 800 uchazečů. Na pódiu náchodského divadla se ve finále utkalo 12 mužů ve věku od 22 do 29 let.

Vítězové budou Českou republiku reprezentovat na mezinárodních soutěžích Mister Grand International, Mister Supranational, Man of the World a Man of the Year, řekl pořadatel soutěže Muž roku David Novotný.