Muže s Downovým syndromem zatracovali. Teď je z něj úspěšný sportovec

„Má toho za sebou spoustu. Lékaři mu řekli, že další operaci srdce by nepřežil. Byl dočasně na vozíčku a podstoupil asi 40 operací kvůli uším,“ uvedla pro server Metro jeho matka Judith. „Lékaři ho zatracovali. Teď je na pódiu a zpívá národní hymnu. Někteří lidé tvrdí, že je tváří powerliftingu, má obdivovatele z celého světa,“ doplnila McGauleyová.

Hendikepovaný muž vyhrál zlaté medaile v rámci Speciální olympiády a Her Commonwealthu, což je označení pro britské společenství národů. V rámci první zmíněné soutěže se stal světovým šampionem v kategorii do 59 kilogramů, upřesňuje Mirror.

Zvedání činek si muž oblíbil před deseti lety, když začal navštěvovat posilovnu, aby zhubnul. „Chtěli jsme, aby chodil po běžeckém pásu, ale on si hned zamiloval zvedání vah. Trenér mu nabídl koučink a Dana to ihned nadchlo. Líbí se mu, jak je to repetitivní, posilovna je jeho útočištěm,“ dodala McGauleyová.