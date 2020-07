Muž prohrál v páce s nezletilým synem. Rozzuřil se a policie ho uklidňovala osm hodin

Opilý muž popadl pistoli a dvakrát v domě vystřelil, zatímco vyděšený syn utíkal do prvního patra. Není jasné, zda při střelbě Zimmerman mířil na syna či nikoliv, on sám policii uvedl, že střílel do stropu.

Povedlo se mu to až v půl deváté ráno, osm hodin poté, co na místo dorazili první policisté. Zimmerman byl následně převezen do nemocnice, kde podstoupil lékařské vyšetření. Poté bude převezen do vazby a obviněn z vědomého ohrožení. Kauce byla stanovena na 5000 dolarů (zhruba 118 tisíc korun).