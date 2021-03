Muž měl v hrudníku 14 měsíců zaseklý nůž. Bolest cítil jen občas

Muž nyní po lékařích požaduje, aby mu nůž vyoperovali a on tak mohl nastoupit do nové práce. „Minulý rok doktoři neprohlédli má zranění pořádně, takže mám za to, že jde částečně o jejich chybu. Měli by to napravit,“ uvedl Tomao s tím, že zdravotníci mu po útoku rány zkrátka zašili, dali mu prášky na tlumení bolesti a poslali ho domů.