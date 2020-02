Muž jí totožnou večeři zas a znovu už 32 let

Pětačtyřicetiletý Rudy Gybles má zvyk, který za uplynulých 32 let porušil jen jednou jedinkrát. Vždy si k večeři dá středně velkou porci hranolek z místního bistra v Sachaffenu, kde bydlí. „Myslím, že každý by měl žít jak chce, a uvidí, kde skončí a jak dlouho to bude trvat,“ tvrdí Gybles. Lékaři a nutriční poradci už z jeho slov takovou radost nemají.