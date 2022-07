Mrožice Freya tráví léto u Osla

Šestisetkilogramová mroží samice Freya už byla vidět u Británie, Dánska i Švédska. Léto se ale rozhodla strávit v Norsku a od vesničky Kragero na jihu Norska se přesunula do fjordu u Osla. Nory uchvacují záběry, na nichž je vidět Freyu drát se do člunů, vyhřívat se na slunci nebo se ohánět za ptáky, napsal The Guardian.