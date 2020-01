Moderátor glóbů šil do pokrytectví hvězd Hollywoodu: Kdyby IS dělal televizi, chtěli byste roli

Gervais je známým komikem a ve svých vystoupeních většinou nenechá na nikom niť suchou. Jiné to nebylo ani při moderování Zlatých glóbů, kterého se v neděli zhostil celkově popáté.

„Nechci tady při přebírání cen žádné politické projevy. Prostě si vezměte svoji malou cenu, poděkujte agentovi, poděkujte svému Bohu a táhněte do pr***e,” vyjel zostra na herce. „Nejste v pozici, abyste mohli společnost o čemkoliv poučovat. Nevíte, co je reálný svět, většina z vás ve škole strávila méně času než Greta Thunbergová,” nebral si Gervais servítky.

„Seriál After Life je o tom, že se muž, kterému umře žena na rakovinu, chce zabít. A pořád je to větší zábava než tohle,” zmínil Gervais svůj vlastní seriál, který režíruje a hraje v něm hlavní roli.

„Prozradím vám, že se natáčí druhá série, takže sebevraždu evidentně nespáchal. Stejně jako Jeffrey Epstein. Vím, že to byl váš přítel,” pronesl k zajíkajícímu se publiku. „Zmlkněte, vím to. Ale je mi to jedno,” dodal k hercům.