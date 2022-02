Mládě lišky, kterému zaživa uřízli ocas pro štěstí, se dočkalo záchrany

„Je poznat, že ocas byl uříznut zaživa. Nedokážeme pochopit, proč to někdo dělá. Traduje se, že to má přinést štěstí, ale jak může člověku přinést štěstí zvířecí utrpení? Jsou to ohavné činy, které bychom rozhodně neměli tolerovat,” zlobí se Luis Gonzales Duenas z organizace SERFOR.