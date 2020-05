Michelinská restaurace přišla s neotřelým řešením sociálního distancování

Restaurace The Inn at Little Washington k některým stolům posadí figuríny oblečené jako z přelomu 40. a 50. let minulého století. Myslí i na takové detaily, jako jsou účesy či make-up. A aby toho nebylo málo, číšníci jim budou každý den i nalévat víno, aby figuríny neseděly u prázdných skleniček.