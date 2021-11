Meghan u soudu s bulvárem nemluvila pravdu, teď může prohrát

Knauf uvedl, že obsah dopisu s ním Meghan konzultovala a zároveň připustila možnost, že by mohl uniknout na veřejnost. Dosvědčuje to jejich komunikace přes e-maily a SMS.

„Upřímně, Jasone, cítím se fantasticky. Jestli to vypustí (Thomas Markle - pozn. red.), tak to bude na jeho svědomí. Svět se alespoň dozví pravdu. Slova, která bych nikdy nemohla vyslovit veřejně,“ stojí v jednom z e-mailů, které Meghan napsala Knaufovi.

Dále Meghan mimo jiné Knaufovi sdělila, že dopis adresovala „tatínkovi“, aby to v případě úniku „víc tahalo za srdce“. „Vše, co jsem navrhla, je s vědomím, že by to mohlo uniknout,“ píše dále vévodkyně.