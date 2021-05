Meghan se nezabila jen díky mně, uvedl princ Harry

Princ Harry hodil další atomovou bombu na Buckignhamský palác. Tak s nadsázkou komentují britská bulvární média v čele s deníkem The Daily Mail dokumentární minisérií skládající se z rozhovorů Oprah Winfreyové s princem Harrym.

V dokumentu pod názvem The Me You Can’t See (Mé já, které nemůžete vidět) na síti AppleTV+ se vévoda ze Sussexu svěřil s tím, že Meghan reálně uvažovala o sebevraždě, avšak neudělala to pouze kvůli Harrymu a také neopomněl zmínit, že královský palác v čele s princem Charlesem neudělali nic, aby dvojici pomohli.

„Nyní už nikdy nebudu umlčen. Myslel jsem, že má rodina pomůže, ale každý požadavek, prosba, žádost nebo varování, se setkala jen s naprostým tichem. Naprostým nepovšimnutím,“ uvedl princ Harry. „Snažili jsme se čtyři roky, aby to fungovalo. Udělali jsme všechno, co bylo možné, abychom zůstali a dál plnili svou roli,“ dodal princ Harry.

Vévodkyně Meghan situaci velice těžce snášela, její psychický stav se natolik zhoršil, že v lednu 2019, v době, kdy čekala prince Archieho, už podle Harryho reálně uvažovala o sebevraždě a vymýšlela plány, jak ji provést.

Noc, kdy Harry prozřel

Vše vyvrcholilo 16. ledna 2019. Tehdy se Meghan svěřila Harrymu o svých sebevražedných myšlenkách. „Nejděsivější pro ni bylo, jak jasně vše viděla. Nezbláznila se, nebrala prášky nebo nepila alkohol. Byla absolutně při smyslech. Přesto se v tichu noci vzbudila s těmito myšlenkami,“ uvedl Harry a dodal, že sám nevěděl, co si s Meghaniným přiznáním počít a že se za to nyní stydí.

„A pochopitelně kvůli systému, ve kterém jsme byli, a povinnostem, které jsme měli, jsme se rychle objali a pak jsme se museli rychle převléct, nastoupit do konvoje s policejní eskortou a vydat se do Royal Albert Hall na charitativní akci. Tam vystoupit před hradbu kamer a předstírat, že je vše v pořádku,“ popsal tísnivé chvíle Harry.

„Jak jsme tam seděli v křeslech a drželi se za ruce, jak světla zhasla, Meghan se rozplakala,“ uvedl Harry. Ta chvíle pro něj podle jeho vlastních slov byla tím okamžikem, kdy prohlédl.

Vzpomínky na Dianu

Nejhorší pro oba dva byl prý právě pocit, že jsou v kleci, kterou nelze opustit. „Pocit, že jste uvězněni uvnitř své rodiny. Odejít nebylo nikdy ve hře,“ dodal Harry, který si říkal, kam až věci musí dojít, aby mu odchod povolili. „Chtěla se zabít. Až tam se to dostat nemělo,“ uvedl princ.

Z myšlenek na sebevraždu Meghan posléze upustila. Podle Harryho právě kvůli němu. „Zastavilo ji pomyšlení, jak moc by to bylo nefér vůči mně po tom, co se stalo mé mamince. Do jaké pozice by mě dostala, ztratil bych další ženu svého života a také naše dítě,“ svěřil se Harry.

Přiznal, že trauma z dětství ho neustále pronásleduje. „Byl to těžký život a když myslím na matku, první věc, která mi přijde na mysl, je stále dokola vždy stejná: Jsem připoutaný v autě, můj bratr vedle mě a má matka řídí pronásledována čtyřmi, pěti paparazzi na mopedech. Téměř nemohla kvůli slzám řídit. Neměla žádnou ochranu,“ uvedl Harry.

„A to se dělo každý den až do její smrti,“ dodal princ. „Jeden z pocitů, který se mě přitom zmocňuje, je bezmoc. Jaké to je být příliš mladý na to, abyste mohl pomoci ženě, v tomto případě vlastní matce,“ řekl Harry.

Pomohla mu terapie

Harry nezapomněl opět zmínit svého otce. „Vždycky mně i mému bratrovi říkával: ‚Takhle jsem to měl já, takhle to budete mít i vy.‘ To nedává smysl. Jen proto, že jste trpěli, nemusí trpět i vaše děti. Ve skutečnosti by to mělo být přesně naopak. Pokud jste trpěli, udělejte vše pro to, abyste to pro děti udělali správně,“ uvedl princ.