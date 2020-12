Matka s dcerou si přinesly domů granát z války. Kuchyň skončila v plamenech

Nikdo jí však nedokázal odpovědět, co vlastně na pláži s dcerou našla. Až jedna žena nadhodila, že by to mohla být ambra – tedy výměšek velryby, za který výrobci parfémů platí horentní sumy.

„V tu chvíli se to změnilo na ohnivou kouli. Má dcera zaječela a utekla pryč, já popadla tu věc a běžela do kuchyně, kde jsem to hodila do dřezu,“ uvedla Jodie Crewsová. „Pak jsem utíkala do patra, kde jsem namočila ručníky, které bych na to mohla hodit,“ dodala s tím, že jediné, na co myslela, bylo zachránit dceru a své psy a kočky.