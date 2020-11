Máte plné zuby Halloweenu? Tohle video vám spraví náladu

Halloween. Původně anglosaský svátek, který se v 19. století dostal s vlnou přistěhovalců do Ameriky, odkud se masově rozšířil do celého světa. Do České republiky pronikl zejména v devadesátých letech minulého století. Od té doby si jej někdo nadšeně užívá, jiní mu nemůžou přijít na jméno. Pokud patříte do druhé kategorie, video jistého Ukrajince vám přijde vhod.