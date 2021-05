Lyžaři se potkali se zpomalenou lavinou, jen se jí smáli

Když vidíte sesouvající se sníh na horách, je to signál k tomu, že byste urychleně měli hledat cestu do bezpečí. Parta lyžařů kolem Alistaira Todda se na skotské hoře Ben Nevis nenechala před několika dny ničím takovým rozhodit. Naopak, místo paniky se začali lavině smát.

„Poslední, co bych očekával, že uvidíme, je tahle lavina jak ze zpomaleného filmu,“ svěřil se pro stanici BBC Al Todd. Uvedl, že celé představení trvalo asi 30 minut, kdy se sníh pomalu šinul do údolí. Lavinové nebezpečí přitom hlášeno nebylo, to většinou bývá na 1343 metrů vysoké hoře a v okolí od zimy do dubna. V půlce května se nic takového očekávat nedá.