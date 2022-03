Lemurům se v olomoucké zoo daří

V zoologické zahradě na Svatém Kopečku u Olomouce se daří lemurům kata. Pravidelně tu do smečky přibývají nová mláďata, to zatím poslední počátkem března. Návštěvníci jej mohli ve venkovním výběhu spatřit poprvé v úterý, kdy chovatelé vypustili lemuří skupinu do venkovního výběhu.