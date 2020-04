Krávy názorně předvedly, jaké to je po dlouhé době vyjít ven

Stejná situace se podle 51letého zemědělce Richarda Cornocka z anglického Tytheringtonu opakuje každý rok na jaře. Letos je to ale v rámci koronavirové pandemie a toho, že jsou lidé po celém světě dlouhé týdny omezeni ve volném pohybu, přece jen trochu jiné.

„Je to perfektní zobrazení nás v karanténě. Až to všechno skončí, my všichni budeme venku poskakovat úplně stejně,“ popsal farmář s tím, že video natočil proto, aby lidem v karanténě alespoň trochu zvedl náladu.