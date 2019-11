Královské posezení. Zlatý záchod je osázen více než 40 tisíci diamanty

Aaron Schum rovněž usiluje o zapsání svého nejnovějšího díla do Guinnessovy knihy rekordů. Chce získat titul toalety s nejvíce diamanty. Pokud uspěje, bude to už desátý zápis této firmy do knihy rekordů. Už předtím firma vyrobila kytaru posázenou diamanty o celkové váze 400 karátů nebo dámské lodičky s 10 tisíci růžovými diamanty.