Koupili dárek pro dítě, místo hračky byla v obalu poloautomatická puška

Minulou neděli navštívila Veronica Alvarez-Rodriguezová se svým manželem vojákem z povolání, party na oslavu příchodu dítěte (baby shower). Jak bývá zvykem, pro dítě, které co nevidět přijde na svět, zakoupili drobný dárek v obchodě Goodwill, kam lidé mohou darovat věci, které už nepotřebují.

Vše podle ní zatím nasvědčuje tomu, že ten, kdo krabici do obchodu odevzdal, netušil, co je uvnitř. Krabice mohla být podle vyšetřovatelů odevzdána do sběrného boxu firmy Goodwill někde mezi floridskými městy Tallahassee a Pensacola. Podle záznamů zbraň nebyla hlášena jako kradená, nyní pušku prověřuje Úřad pro alkohol, tabák, zbraně a trhaviny (ATF).