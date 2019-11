Kotě se narodilo se dvěma obličeji, tlamičky se perou o jídlo

„Když se narodilo, matka ho okamžitě odmítla a neumělo přijímat mléko z láhve,“ uvedl veterinář. Kotě si vzal k sobě, aby mu co nejvíce ulehčil hodiny, které kotěti ještě na světě zbývaly.

Duo má dva čumáčky, dvě tlamičky a čtyři oči, dvě vnitřní mu ale srostly do jednoho. Největším problémem kotěte stále zůstává jídlo. Kotě totiž neví, kterým obličejem jíst. „Obě tlamičky pak soupeří o jídlo a většina ho pak skončí ve třetím oku nebo na přední části hlavy, kterou má teď Duo úplně lysou,“ napsal Tran na sociálních sítích.

Kotě nyní čeká operace srostlých očí. Kromě toho se vyvíjelo pomaleji než normální kočky, a zda přežije další měsíce, není vůbec jisté. Tran doufá, že ano, podobně jako se to povedlo kočce pojmenované Frank and Louie, která se s dvěma obličeji dožila 15 let.