Kosatka, která za sebou dva týdny tahala mrtvé mládě, znovu porodila

Přivedla tak do kosatčí komunity nového, 73. člena. A pro vědce tím přinesla naději, že ohrožené stádo by se mohlo vzmoci. „Mám ohromnou radost, že porodila živé mládě a že to mládě žije. Teď jsme všichni mimořádně napjatí, jak to dopadne,“ svěřila se pro The Independent Deborah Gilesová, výzkumnice z Centra ochrany přírody ve Washingtonu.