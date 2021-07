Kocour se narodil se čtyřma ušima, díky anomálii našel nový domov

Podle studie z roku 1957 publikované ve vědeckém časopisu Journal of Heredity se jedná o vzácnou mutaci, u níž je 50 % šance, že bude předána dalším potomkům.

„Je to velmi upovídaný a společenský kocour. Miluje a vyžaduje procházky. Potřebuje ochutnat úplně vše, a když nedostane, co chce, ukradne to a uteče. Jsem šťastná, že mám tu čest se o něj starat. Je navždy můj,“ culí se jeho majitelka.