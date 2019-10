Kočka se schovala majitelům do kufru. Odhalili ji až na letišti

Nick a Voirrey Coolovi byli na cestě z ostrova Man do New Yorku, kde chtěli oslavit Nickovy 40. narozeniny. Až na letišti zjistili, že se do kufru, který nechali záměrně prázdný, aby si v něm něco mohli přivézt, vkradla jedna z jejich tří koček Candy. „Byli jsme totálně v šoku,“ řekl Nick. „Musela dovnitř vlézt těsně před odjezdem na letiště, ale vůbec nic jsme neslyšeli, ani necítili,“ dodal.