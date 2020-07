Když medvědi tančí. Bručoun předvedl své oblíbené číslo v jabloňovém sadu

„Bylo to v malém sadu, je tam jabloň, která má tak akorát správnou výšku na to, aby se o ni mohl medvěd příjemně poškrábat,“ řekl pro agenturu AP kameraman.

I když to vypadá, že medvědi kolem stromů tančí, ve skutečnosti se nejedná o to, že by huňaté šelmy v sobě ukrývaly talent pro pole dance, ale o důležitou součást jejich chování v přírodě.