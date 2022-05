Kakaová pochoutka slaví 70 let. Výroba se za tu dobu nezměnila

„Než se pochoutka pojmenovala Pikao, tak se mu říkalo kondenzované kakao. Byl to polotovar, ze kterého se přimícháním vody vytvořilo kakao,“ sdělil Novinkám Miroslav Matušinec z Mlékárny Hlinsko, která sladkost vyrábí.

Vzhledem k nevelkému množství ingrediencí by se zdálo, že výroba této sladkosti není vůbec těžká, tajemství chuti tkví ale jinde.

Prvním z nich je standardizace mléka na určitou hladinu tuku a příprava množství syrového mléka, to je určeno obsahem tuku ve finálním výrobku a celkovým množstvím, které má být naplněno.

Pikao za 70 let nezměnilo recepturu ani postup výroby.

Základní surovina je připravována do standardizačních tanků, které jsou opatřeny výkonnými míchadly. Z těchto tanků je pak mléko čerpáno odstředivým čerpadlem do třístupňové odparky Holwrieca dovezené z Holandska a instalované v roce 1969, kde je syrové mléko před vstupem do kladenské vakuové odparky zpasterováno a předhuštěno.