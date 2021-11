Jmenování premiéra ve skafandru a do nemocnice na otočku. Internet se baví současnou situací

Prezident Miloš Zeman putující z nemocnice do Lán a vzápětí kvůli pozitivnímu testu na koronavirus zase zpět nebo hlavní hygienička, která ruší dohodnuté jmenování Petra Fialy premiérem. Nebyl by to internet, aby se na něm v reakci na současnou situaci okamžitě nevyrojily vtipy.