Jeřáb vynesl v Olomouci osmitunovou špici radniční věže

Radnice se přitom vůbec poprvé rozhodla zapojit do výběru předmětů i veřejnost. Na speciální e-mailovou adresu přišla řada tipů, co do tubusu vložit. Mezi nimi byl například nápad dát do něj aktuální jízdenky MHD, informace o probíhajících protipovodňových opatřeních nebo filmové plakáty. Opakovaně se mezi tipy objevoval pokyn, aby naši předkové dostali jako symbol roku 2020 roušku.