Jedenačtyřicetiletého právníka živí rodiče. Soud o zvýšení výživného prohrál

Tento zákon ale myslí především na situaci, kdy se rodiče rozejdou a jeden z nich odmítá na výživu dospělého přispívat. Siddiqui ovšem argumentoval tím, že to je diskriminační a že by se tento zákon měl vztahovat na zranitelné dospělé i z nerozvrácených rodin.

„Tito dlouho trpící rodiče dospěli k vlastnímu názoru na to, co je vhodné pro jejich obtížného, náročného a vytrvalého jedenačtyřicetiletého syna. Jejich vysoce kvalifikovaný syn žije zdarma v jejich dvoupokojovém londýnském bytě za 1 milion liber, jen kousek od Hyde Parku,“ uvedl právní zástupce s tím, že se protistrana snaží navodit dojem, že jde o poškození práv dítěte.

Pokud by snad soud uznal Siddiquiho nárok, precedens by dle právního zástupce rodičů otevřel stavidla podobným žalobám ze strany zranitelných dospělých, o které je řádně postaráno nebo i dospělých, kteří prostě chtějí vytáhnout peníze ze svých rodičů. Stát by dle něj neměl jakkoliv zasahovat do určování, kolik a zda vůbec musí rodiče dávat peněz svému dospělému dítěti.