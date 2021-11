Japonský strojvůdce žaluje zaměstnavatele. Nevyplatil mu osm korun za zpoždění

Podle společnosti West Japan Railways k tomu došlo z důvodu firemní politiky „no work, no pay”, která káže něco ve smyslu, že bez práce nejsou koláče, uvádí server Guardian.

Strojvedoucí po zaměstnavateli chce, aby mu vyplatil oněch 43 jenů, plus ještě 13 jenů (2,60 korun) za přesčas, a mimo to 2,2 milionu jenů (440 tisíc korun) za mentální újmu způsobenou rozhodnutím odepřít mu peníze, uvádí Guardian s odkazem na místní list Yomiuri Shimbun.

Spor se rozhořel poté, co měl strojvedoucí dopravit prázdnou soupravu do depa na nádraží v Okajamě. Uvědomil si však, že stojí na špatném nástupišti a celý transfer na správný perón se tak pozdržel o jednu minutu, čímž se vlak do depa dostal o něco později, než bylo v plánu.