Jako jediný v Česku chová soukromě vzácné bílé jeleny. Splnil si tak dětský sen

Na soukromé farmě na Berounsku chová Ladislav Rabina vzácnou mutaci jelena. Jsou jimi jeleni bílí, kteří jsou charakterističtí svou neobvyklou barvou srsti. Tento druh žije pouze v několika málo státech a Česká republika patří mezi ně. „Je to vlastně obyčejný jelen, akorát je bílý. Jenže těchto jelenů na světě moc není. Je to tedy elitní zvíře. Na soukromé farmě je v Česku chovám jenom já,“ říká Rabina.

Chovat bílé jeleny bylo jeho přání už od dětství. Zaujali ho totiž v dokumentu, který jako malý kluk viděl. „Líbili se mi už v deseti letech. Měl jsem sen, že je jednou budu vlastnit, a teď se mi to podařilo splnit,“ dodává s úsměvem soukromý chovatel.

„Bílí jeleni jsou národní bohatství,“ říká hrdě chovatel. Pokud by si ale někdo takového jelena chtěl pořídit, rád mu prý nechá nějaké mládě.

Chov vzácných jelenů bere jako koníček. Péče o ně podle něj není nijak složitá. „V průběhu roku kupujete granule, minerály, ovoce, zeleninu, obilí a seno, které bylo v minulých letech poměrně drahé. Takže se to trochu prodraží, ale furt je to jenom koníček. Každý den se o ně starám a je to příjemné,“ sdílí svou radost.