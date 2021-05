Jak Bill Gates potkal Melindu aneb 27 let manželství plného výzev

V souvislosti s rozvodem Gatesových britský bulvární deník Daily Mail rekapituluje vztah, který trval téměř tři desítky let a rozhodně nebyl jednoduchý.

Do svého osobního života nechali manželé více nakouknout jen dvakrát – v dokumentu od Netflixu s názvem Inside Bill’s Brain (Uvnitř Bilova mozku) a v knize Melindy Gatesové Moment of Lift: How Empowering Women Changes the World (Okamžik pozvednutí: Jak zesílení postavení žen mění svět).

Oba svedl dohromady v roce 1987 Microsoft. Bill Gates v jeho čele byl už tehdy miliardářem, Melinda byla v té době přijatá na pozici produktové manažerky – jako jediná žena z absolventů, které tehdy firma nabírala. Oba se poprvé setkali na obchodní večeři v New Yorku. Prohodili spolu pár slov a po pár dnech na sebe narazili na parkovišti.

Bill a Melinda Gatesovi v roce 2006 na konferenci o AIDS v Torontu Foto: Profimedia.cz

„Zeptal se mě, zda bych od pátku za dva týdny nešla na rande,“ vzpomíná Melinda ve své knize. „To pro mě není dost spontánní. Požádej mě o bližší datum,“ odvětila mu Melinda se smíchem, ale své telefonní číslo mu dala. O dvě hodiny později jí Bill zavolal, zda by s ním nešla na rande ještě ten večer. „Je to pro tebe dost spontánní?“ ptal se.

Milovníci hádanek a Velkého Gatsbyho

Schůzka odhalila, že oba mají spoustu společného. Oba milovali hádanky, zvláště ty matematické, a oba byli velice soutěživí. „Myslím, že jsem ho začala zajímat, když jsem ho poprvé porazila v matematické hře a když jsme poprvé hráli Clue (detektivní desková hra, kdy hráč musí určit, kdo je vrahem, místo činu a vražednou zbraň - pozn. red.),“ uvedla Melinda.

Bill ji následně požádal, aby si přečetla jeho oblíbený román Velký Gatsby. „Ten jsem už měla přečtený, hned dvakrát,“ naznačila Melinda, že pár toho měl společného opravdu dost. Programátor, vizionář a miliardář v jedné osobě pochopil, že před sebou má svou vytouženou drahou polovičku.

Gatesovi na dovolené v Itálii v roce 1996. Foto: Profimedia.cz

Zpočátku jejich vztah ale zcela vážný nebyl. Melinda vídala jiné muže a pro Billa byl nejdůležitější Microsoft. Oba přiznali, že je trochu překvapilo, když zjistili, že jsou do sebe zamilovaní.

„Tak trochu k našemu překvapení, k mému tedy rozhodně, jsme si řekli, že se milujeme,“ vzpomínal Bill Gates v dokumentu. „Když mi řekla, že mě miluje, běželo mi hlavou: ‚Wow, a co se teď bude dít,“ dodal se smíchem. Za sedm měsíců byla svatba. Psal se rok 1994.

Návrat do práce po porodu nepřipadal v úvahu

Doteď vše znělo jako pohádka, manželství pro Gatesovy představovalo řadu výzev. Vedení Microsoftu znamenalo pro Billa obrovské pracovní vytížení. Před žádostí o ruku si dokonce sepsal list všech pro a proti, než se rozhodl si Melindu vzít. Důvodem podle něj nebylo to, že by ji nechtěl, ale že měl obavy, jak skloubí roli manžela i šéfa jedné z největších firem na světě.

Když Melinda zjistila v roce 1996, před jejich dovolenou v Číně, že je těhotná, rozhodla se, že Billovi během dovolené nic neřekne, aby si odpočinul. Své rozhodnutí nakonec změnila a jeden den na dovolené mu velkou novinu oznámila. Melinda si vzpomíná, že byl nadšený a zároveň v šoku, že před ním novinu chtěla tajit.

Po celá devadesátá léta se Bill Gates zcela věnoval budování svého impéria (snímek z roku 1998). Foto: Profimedia.cz

Ještě více Billa manželka šokovala, když mu oznámila, že se po porodu nevrátí do práce. Bill prý seděl jako opařený a vzmohl se jen na odpověď: „Jak to myslíš, že se nevrátíš do práce?“

„Řekla jsem mu: ‚Máme obrovské štěstí, že nepotřebujeme můj příjem. Takže se chci věnovat rodině. Ty asi práci omezovat nebudeš a já nevidím způsob, jak bych se mohla věnovat práci pořádně a zároveň vychovávat děti,“ uvedla Melinda. V roce 1996 se jí narodila nyní pětadvacetiletá dcera Jennifer. V průběhu dalších let k ní přibyli nyní jedenadvacetiletý Rory a osmnáctiletá Phoebe.

Sama na rodinu

Po narození Jennifer se Melinda podle svých slov cítila „neskutečně osamocená“. Bill trávil veškerý svůj čas v práci. „Bill byl tehdy šéfem Microsoftu. Byl víc než zaneprázdněný: každý ho chtěl a potřeboval. A já si tehdy pomyslela ‚OK. Možná chtěl děti teoreticky, ale reálně ne,“ uvedla Melinda ve své knize.

Gatesovi u britské královny Alžběty II. v roce 2005. Bill Gates tehdy dostal rytířský řád KBE Britského impéria. Titul sir používat nemůže, jelikož není britským občanem. Foto: Profimedia.cz

Sama se už do práce nevrátila. Tedy alespoň ne do Microsoftu. Manželé v roce 2000 založili nadaci, která má za cíl bojovat proti chudobě a nemocem, jako jsou AIDS či dětská obrna. Do té doby se Melinda starala o rodinu prakticky sama. Nyní pár pracoval na tom, aby se jejich role zrovnoprávnily. Melinda začala více pracovat pro nadaci, Bill ustoupil v Microsoftu do pozadí a vedle filantropických záležitostí se mohl více věnovat rodině.

V roce 2019, u příležitosti jejich 25. výročí svatby, Melinda v rozhovoru pro Sunday Times přiznala, že v průběhu let si často myslela, že jejich manželství nevydrží. „Ale pracovali jsme na tom a nyní se můžeme už řadě věcí společně smát,“ uvedla tehdy Melinda.

Děti vedou k zodpovědnosti

O dva roky později je jasné, že i když jsou oba milovníky hádanek, hádanku s názvem spokojené manželství se jim vyřešit nepodařilo. Jak ale uvedli v pondělí ve společném prohlášení, oba sdílejí stejné hodnoty a stejné cíle. V osobní rovině je pak jejich největším úspěchem fakt, že si jejich děti díky výchově nemyslí, že je bohatství samozřejmost.

„Nikdy nemáme mobily u stolu, když společně jako rodina jíme, dětem jsme mobily nedali do čtrnácti, i když si stěžovaly, že ostatní je už mají,“ uvedl kdysi v rozhovoru Bill Gates. Zároveň se několikrát vyjádřil, že dětem neodkáže většinu svého bohatství. Každému přislíbil „pouze“ 10 milionů dolarů (215 milionů korun), což je zlomek jeho majetku ve výši 124 miliard dolarů (2,7 bilionu korun).

A děti jim výchovu oplácí. Ani jedno z nich si zatím příliš nelibuje v záři reflektorů. Syn Rory studuje práva v Chicagu, dcera Phoebe žije v domě v Seattlu a své soukromí si přísně hlídá. Jediný, kdo se vyjadřuje více, je nedávno zasnoubená dcera Jennifer, která studovala biologii na Stanfordské univerzitě a následně se dala na studium medicíny.