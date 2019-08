Jadernou elektrárnu zlikvidovali unikátní metodou kladiva a nůžek

Minulý pátek v Německu zbořili chladicí věž jaderné elektrárny Muelheim-Kaerlich nedaleko Koblence na břehu řeky Rýn. Elektrárna byla v provozu pouhých 13 měsíců, odstavená byla již více jak 30 let.

„Bylo to poprvé, kdy byla tato demoliční metoda na světě použita při bourání jaderné elektrárny,“ uvedl pro The Telegraph projektový manažer demolice Olaf Day a dodal, že celý proces „kladiva a nůžek“ trval necelé čtyři hodiny.

Demolice je součástí velkolepého německého plánu opustit jadernou energii do roku 2022. K němu Německo přistoupilo v reakci na katastrofu ve Fukušimě v Japonsku v roce 2011. Z důvodu ochrany klimatu se také chce Německo do 19 let zbavit veškerých spalovacích elektráren.