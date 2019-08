Akademik Lomonosov budí nadšení i strach

„Cítím se jako jeden z prvních kosmonautů vyrážejících do kosmu,“ prohlásil podle deníku The Guardian Vladimir Irminku, jeden z hlavních inženýrů celého projektu.

Podle Irminka jsou to nesmysly. Technický expert připomněl, že Akademik Lomonosov používá reaktory KLT-40S. Stejné jako ty, které již po desítky let využívají ruské atomové ledoborce. A neopomněl zdůraznit, že jde o zcela jiné reaktory než ty černobylské. „Pokud tvrdí, že existuje riziko nehody reaktoru, měli by předložit důkazy,“ dodal na adresu ekologů.

Nadace Bellona, která se zabývá ekologií v Arktidě, totiž po fukušimské havárii přišla s tvrzením, že mohutné vlny by mohly plovoucí jadernou elektrárnu vymrštit na pobřeží, což by mohlo vést k „jaderné nehodě se závažnými důsledky“.

Plovoucí kolos o délce více než 140 metrů a váze 21,5 tisíce tun může přepravovat 69 členů posádky. Během několika týdnů by měl i se dvěma jadernými reaktory urazit pět tisíc kilometrů po mořích Arktidy. Do konce měsíce má být Akademik Lomonosov odtažen k čukotskému Peveku, který je nejsevernějším přístavem Ruska.

Pokud vše půjde podle plánu, bude to milník ve využívání jaderné energie k osvojení Arktidy. Rusové tvrdí, že to přinese i ekologické výhody: nové reaktory umožní odstavit starou jadernou a mimoto i uhelnou elektrárnu.

Thomas Nilsen, editor časopisu Barents Observer, který působí v norském Kirkenesu, se domnívá, že to bude jen počátek, tedy že na řadu přijdou i další jaderné projekty. Do roku 2035 bude podle něj ruská Arktida „zdaleka nejvíce nuklearizovaným vodstvem“ planety.

Odhaduje se, že v Arktidě se nacházejí dvě třetiny ruských zásob ropy a plynu. Už nyní vzniká v této oblasti pětina hrubého domácího produktu Ruska. Plavba podél jeho severního pobřeží zkracuje cestu z Evropy do Číny o 40 procent. Prezident Putin chce, aby se tamní nákladní doprava do roku 2025 zečtyřnásobila na 80 milionů tun ročně. To otevírá prostor pro nové jaderné ledoborce i pro A-elektrárny dotažené do přístavů na této cestě.