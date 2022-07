Ivana Trumpová: Cesta z Gottwaldova mezi americkou smetánku

Nedostaňte amok, dostaňte všechno. Tak by se kostrbatě dala přeložit věta, kterou pronese Ivana Trumpová v komedii Klub odložených žen, kde hraje samu sebe (v originále Don’t get mad, get everything). Jak připomíná britský bulvární deník Daily Mail, tato věta Ivanu Trumpovou, která ve čtvrtek náhle zemřela, vystihuje nejlépe.

Narodila se v roce 1949 do obyčejné gottwaldovské rodiny elektrotechnika Miloše Zelníčka a telefonní operátorky Marie Zelníčkové. Zemřela jako prominentní členka americké smetánky s odhadovaným jměním okolo 100 milionů dolarů (zhruba 2,4 miliardy korun).

Díky lyžařskému talentu, který u ní vytrvale podporoval její otec, mohla cestovat po zahraničních závodech, kde se na počátku sedmdesátých let seznámila se svým prvním budoucím manželem, rakouským lyžařským instruktorem Alfredem Winklmayrem. Poté, co se vzali, jí bylo umožněno odstěhovat se do Kanady, kde se živila jako lyžařská instruktorka a modelka.

I když podle svých slov nepovažovala mladá Ivana modeling za nic víc než dočasnou práci, právě svět módy jí definitivně změnil život. V roce 1976 byla s Winklemayrem již dávno rozvedená a v New Yorku při jedné ze svých pracovních štací coby modelka narazila na Donalda Trumpa.

Patnáct let s Trumpem

Uchvácený Trump zajistil Ivaně a jejím přátelům večer v luxusní a žádané newyorské restauraci, pochopitelně zaplatil účet a Ivanu následně odvezl domů. „Instinkt mi napovídal, že Donald je chytrý a zábavný. Typický americký dobrák,“ zavzpomínala na jedno z prvních setkání Trumpová ve svých pamětech s názvem Raising Trump z roku 2017.

Sblížení s americkým miliardářem jí definitivně otevřelo bránu do světa těch nejbohatších. V roce 1977 si Donalda Trumpa vzala a spolu měli tři děti – Donalda Johna juniora, Ivanku a Erica. Všichni tři se za éry Trumpova prezidenství zapsali výrazně i do chodu americké politiky.

The Donald

Bývalý americký prezident Trump se honosí přezdívkou The Donald, tedy Ten Donald. I za ni je zodpovědná právě Ivana Trumpová.



Když Trumpová dorazila do New Yorku, začala se učit angličtinu. Jak později vzpomínala, z nějakého důvodu začala před všechna jména dávat anglický určitý člen ‚the‘.



Začala tak říkat i Donaldovi Trumpovi a rychle se toho chytli i jeho ostatní přátelé a pod touto pro někoho lehce nabubřelou přezdívkou ho záhy znala i široká veřejnost.



Ivana Trumpová vždy trvala na tom, že výchova dětí byla pouze její zásluha. Starala se o ně během manželství i poté, co se s Donaldem Trumpem rozvedli. Kromě toho manželovi aktivně pomáhala s byznysem. Společně pracovali na projektu Trump Tower na Manhattanu, stavbě kasina Trump Taj Mahal v Atlantic City či renovaci newyorského hotelu Grand Hyatt.

V roce 1989 se začaly v navenek idylickém manželství objevovat trhliny. Pár byl spatřen, jak se hádá poté, co Ivana zjistila, že její muž měl aférku s herečkou Marlou Maplesovou. Ta se později stala jeho druhou ženou. O rok později se manželství definitivně rozpadlo.

Ivana byla schopná dobře využít předmanželské smlouvy, která byla během třinácti let čtyřikrát aktualizována.

Donald a Ivana Trumpovi v roce 1985 Foto: Profimedia.cz

Výsledek? Jedno z největších rozvodových vyrovnání v historii. Ivana v roce 1992 dostala 14 milionů dolarů (dnes to odpovídá částce zhruba 29 milionům dolarů, tedy 707 milionům korun). K tomu výživné ve výši 650 tisíc dolarů (dnešních 1,3 milionu dolarů, tedy 31 milionů korun) na dítě ročně. Zároveň jí zůstalo sídlo v Connecticutu a luxusní byt v newyorském komplexu Trump Plaza.

Slabost pro Italy

Bylo by však chybou se domnívat, že cílem Ivany Trumpové bylo vysoudit co nejvíce peněz a následně si jich užívat. Ti, co ji znali, se shodují, že byla nesmírně cílevědomá. Toužila pracovat a vybudovat si svoji vlastní oslnivou kariéru. Navrhla několik módních kolekcí a šperků. Oboje vystihovalo její vášeň pro okázalost a třpyt. Jí navržené výrobky se následně prodávaly na řadě televizních kanálů.

Američanům tehdy prodávala snadno dostupný americký sen. Jak podotýká Daily Mail, její úspěch spočíval v tom, že její fanoušci měli pocit, že když si koupí některý z jejích výrobků, přenesou na sebe alespoň část jejího záviděníhodného luxusního života.

Ve vztazích to již tak úspěšné nebylo. Manželství s italským podnikatelem Riccardem Mazzuchellim vydrželo pouhé dva roky, než skončilo v roce 1997 rozvodem, následnými žalobami a mimosoudním vyrovnáním. Hned téhož roku si Trumpová začala románek s italským hrabětem Roffredem Gaetanim. I když spolu měli vztah několik let, nikdy se nevzali.

Netrvalo dlouho a Ivana byla viděna po boku dalšího Itala – herce a modela Rossana Rubicondiho. Po šesti letech vztahu se v roce 2008 vzali. Tehdy bylo Ivaně 59 let a Rubicondimu 36. Manželství vydrželo necelý rok, jejich vztah ale pokračoval až do roku 2019. Nadále však zůstali dobrými přáteli až do Rubicondovy smrti loni v říjnu.

Děti považovala za svůj největší úspěch

I přes společenský život i bohatství bylo očividné, že nejvíce hrdá byla Ivana Trumpová na své děti.

„Každý den se mě lidé ptají, jak to, že jsem vychovala tak skvělé děti,“ uvedla u příležitosti vydání svých pamětí Ivana Trumpová.