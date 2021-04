Italský přístav zaplavily kořenoústky

Podle Nicoly Bressiho, zoologa Terstského přírodopisného muzea, medúzy do přístavu zanesly proudy a silný vítr. „Na hladině se zdržují pravděpodobně proto, že na jaře se právě hladina nejvíce zahřívá, je tam více světla, a tudíž i víc planktonu,“ uvedl Bressi.

Italský zoolog však zmínil i další možný důvod, proč se medúzy v přístavu objevily. Stejně jako medúzy i řada druhů ryb se živí planktonem. V Jaderském moři jsou však ryby loveny ve velkém, z čehož profitují právě medúzy. To by pak vysvětlovalo i jejich častější pozorování u lidských sídel. Bressi nicméně dodává, že k potvrzení této teorie by bylo zapotřebí více dat.