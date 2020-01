I v roce 1404 si lidé dávali novoroční předsevzetí. Končila podobně jako naše

Leden je dobrý měsíc na ohlédnutí za minulostí i plánování dopředu. V řadě jazyků je totiž nazýván podle římského boha se dvěma tvářemi jménem Janus. Tradice vytvářet si předsevzetí není rozhodně tradice novou, jak o tom svědčí několik předsevzetí, která si do svého deníku zapsal středověký benátský kupec a rozepsala se o nich historička Danièle Cybulskieová ve svém článku pro server Medievalists.net .

„Od mého narození před čtyřiceti lety, málo jsem dbal Božích přikázání,“ píše v úvodu kupec a přidává sliby, kterými se hodlá řídit. „Od tohoto dne, rozhodl jsem se upustit od toho, abych chodil do obchodu nebo podnikal o církevních svátcích, nebo abych dovolil ostatním, aby pro mě v takovýchto dnech pracovali či hledali zisk,“ zní jeho první předsevzetí.

„Od tohoto dne, rozhodl jsem se na věky věků držet pátek jako den naprosté cudnosti, přičemž do pátku zahrnuji následující noc, kdy se musím zdržet požitku všech tělesných slastí,“ zní druhý závazek, který kupec svému deníku svěřil.

I když obsah závazků se od našich liší, něco mají přece společné, připomíná Cybulskieová. Dati věděl, že všechny tyto věci by měly být pravidelnou součástí jeho života, ovšem on je z nějakých důvodů nečinil. Podobně my víme, že bychom neměli kouřit, měli bychom více cvičit či bychom měli zdravěji jíst.