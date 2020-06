Holčička na vodítku visela u stropu výtahu

Případů, kdy majitel zapomene, že má na vodítku psíka, nastoupí do výtahu a nebohé zvíře je následně zvednuto do výše, je celá řada a ne vždy dopadnou dobře. Podobná věc se nyní stala dvouleté holčičce z čínské provincie Chu-pej. V tomto případě však do výtahu nastoupila ona a její matka, která ji měla připnutou na vodítku, zůstala v patře, když se s dvouletou dívkou výtah rozjel směrem dolů.