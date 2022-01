Hodil do automatu dvě eura, odcházel s miliony

Třicetiletý Francouz vyhrál v neděli večer v kasinu v severofrancouzském městě Saint-Amand-les-Eaux více než 2,6 milionu eur (64,5 milionu korun) poté, co hodil do automatu pouhá dvě eura (50 korun). Příležitostný návštěvník kasina se trefil do jackpotu, uvedla agentura AFP.