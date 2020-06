Hlasy v hlavě ho místo na psychiatrii dovedly k milionům

Elektrikář z Coventry si v druhé polovině května koupil tiket do loterie Euromiliony poprvé v životě. Vedly ho k tomu údajně hlasy v jeho hlavě. „Někdy už jsem sázel v menších národních loteriích na internetu, ale nikdy jsem se neúčastnil hlavního slosování v Euromilionech. Když jsem tentokrát nakupoval v supermarketu, jako by mi hlasy v hlavě říkaly, ať si koupím tiket. A pokračovalo to i cestou domů,“ uvedl Waddup.

„Když jsem přišel domů, koupil jsem si přes internet dva tikety do večerního slosování. Pak jsem na to až do rána úplně zapomněl. Jamile jsem se ráno podíval na telefon, měl jsem tam zprávu o výhře. Věděl jsem, že je to asi hodně, ale nemohl jsem uvěřit tomu, že jsem vyhrál milion liber,“ popsal moment výhry otec desetileté dcery, která se o výhře dozvěděla od otce jako první.