Dubajský klub si ženy váží. Za každý kilogram dostanou slevu

Kluby, diskotéky a bary mají spoustu akcí, kterými se snaží přilákat více žen. Klub ve čtyřhvězdičkovém hotelu se snaží přilákat dámy na jejich vlastní hmotnost. „Odlišnost od jiných klubů, to je to, co naše hosty těší,“ Anil Kumar, manažer hotelu.