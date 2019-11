Domino efekt v agentinském metru: Muž omdlel, vrazil do ženy a ta skončila v kolejišti

Neuvěřitelná shoda náhod, která jen díky bleskurychlé reakci strojvedoucí neskončila tragédií, se odehrála na nástupišti argentinského metra. Na jedné ze stanic v Buenos Aires omdlel cestující a spadl tak nešťastně, že vrazil do kolem procházející ženy, která následně spadla do kolejiště přímo před přijíždějící soupravu. Řidička vlak stihla pár metrů před ženou zabrzdit, uvádí server listu The Daily Mail.