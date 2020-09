Do supermarketu v USA přišel medvěd, už druhý během týdne

Do supermarketu v Severní Karolíně zavítal koncem srpna nevšední návštěvník - medvěd. I když zrovna pro tento obchod to zase tak neobvyklý zákazník nebyl. Během jednoho týdne to byl totiž už druhý medvěd, který se tam objevil, napsala agentura Reuters.