Díval se za chůze do mobilu, propadl se dírou do skladu

To, že se při chůzi nemá člověk dívat do mobilu, je jasné každému. Ale jak by řekl klasik: Je to marný, je to marný, je to marný. Ve středu si následky nepozornosti „vyzkoušel“ mladík z Turecka. Video přinesla agentura Reuters.