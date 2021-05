Devaterčatům se daří dobře, všechny děti váží méně než kilogram

Jak uvedl ve čtvrtek profesor Youssef Alaoui z kliniky Ain Borja, kde žena porodila, v pořádku jsou zatím i děti – pět dívek a čtyři chlapci. Prozradil rovněž další detaily porodu, který by mohl vejít do historie.

Když byla přijata do marocké porodnice, kam byla přemístěná z obav, že v Mali by se jí nedostalo odpovídající péče, byla Cisseová v 25. týdnu těhotenství. Porod nastal už v 30. týdnu, i když se ho lékaři snažili co nevíce oddálit.