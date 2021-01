Děravý kondom vypadá titěrně, na velikosti však nezáleží

Ačkoliv to může znít poněkud nesmyslně, je jasné, že díra v pánské ochraně nebude umístěna ve špičce. Kondom Galactic Cap, který je navržen tak, aby chránil pouze špičku penisu, má zajistit maximální požitek během sexuálního aktu, zároveň však také ochranu před nechtěným početím či pohlavně přenosnou nemocí, ačkoliv v tomto případě není ochrana tak vysoká jako u běžného kondomu.

Nový typ ochrany z polyuretanu má přesvědčit zejména ty, kteří kondomy z různých důvodů systematicky odmítají. „Jedná se o bezpečnou ochranu, která díky otvorům po stranách zároveň poskytuje maximální stimulaci a potěšení během sexu. Doufáme, že výsledkem bude častější používání kondomů po celém světě,” uvádí ke svému produktu firma Powell Development Group. Na světě podle statistik používá kondom pouze pět procent mužů, ve vyspělých zemích je to pak každý pátý.

Charles Powell, zakladatel firmy, přišel před několika lety s myšlenkou nového designu pánské ochrany poté, co se jeho kamarád nakazil virem HIV. „Byl jsem tenkrát v šoku, byli jsme jako bratři,” uvedl Powell, jehož nápad se v průběhu let stále zdokonaluje a od vytvoření prototypu kondomu Galactic Cap uběhlo již sedm let. „Každý rok se počty prodejů zdvojnásobují,” doplnila společnost.