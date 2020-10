Culíky, dredy i rasta copánky. Pilotům RAF jsou povoleny nové účesy

Nová pravidla pro účesy příslušníků Královského letectva přicházejí jen rok poté, co poprvé ve 101 let dlouhé historii RAF umožnila svým členům, aby si nechali narůst plnovous.

Královské letectvo doufá, že novou firemní kulturou v oblasti účesů do svých řad přivede rozmanitost a zvýší se počet lidí, z něhož si bude moci u náborů vybírat.

V uniformě by měli mít příslušníci vlasy skryté pod baretem, pokud se nevejdou pod baret, tak pod nenáboženským turbanem. Vousy by neměly přesahovat délky 25 centimetrů a měly by být čisté a upravené. I přesto se jedná, například ve srovnání například s pravidly, jimiž se musí řídit příslušníci české armády, o velice benevolentní přístup.