Čínský letecký úřad radí letuškám kvůli covidu používat plíny

Aerolinky i letecké společnosti hledají v době koronavirové pandemie způsob, jak cestování vzduchem co nejvíce zabezpečit. Hodně daleko zašel přitom Čínský úřad pro civilní letectví (CAAC). Do svých doporučení totiž zahrnul i to, aby letecký personál na palubě nosil pleny pro dospělé a nemusel tak používat toalety, kde by mohlo dojít k infekci.