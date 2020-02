Čí je to prsten? ptala se policie. Sauronův, odpověděl internet

Lidé rovněž policii psali, co si s prstenem počít. „Prsten musí být odnesen hluboko do Mordoru a hozen zpět do ohnivé propasti. Jeden z vás to musí udělat,“ zněl jeden z komentářů. „Poslední, co chcete udělat, je vrátit zrovna tenhle prsten jeho původnímu vlastníkovi,“ varoval zase druhý. „Zkoušeli jste poslat orly?“ utahoval si další.