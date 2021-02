Chtěli zasadit strom, vykopali tašku plnou zbraní

Zbraně na své zahradě objevila Yajira Enriquezová minulu neděli. „Byl to docela šok. Zahradničím často a často kopu v zemi. Takže to měl být jen další obyčejný den. A najednou najdete zbraně,“ uvedla Enriquezová pro regionální pobočku televize Fox.

Žena s manželem okamžitě nahlásili nález policii, která si pro ně přijela. „Nevypadali, jako by to bylo něco vážného. Čekali byste, že si pro to přijedou federálové,“ podivovala se Enriquezová.