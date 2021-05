Chovatelům poslouží psí spermabanka

„Už jsem však odebírala spermie i psovi, kterého srazilo auto. Jde o odběr spermií získaných preparací nadvarlete. Po smrti zvířete je to jediná možnost, jak je získat. V tomto případě se to podařilo,“ popsala Právu doktorka.

V předcovidové době jezdili do Brna hojně i Slováci. Tak se například stalo, že slovenská chovatelka psa na požádání kolegy z Austrálie, který vlastní fenu pasteveckého plemene, nechala v Brně odebrat, zmrazit a expedovat genetický materiál k protinožcům. „To nepovažuji za nic neobvyklého. Pokud se mohlo cestovat, jezdili za mnou majitelé psů z řady zemí Evropy a sperma od nás jednoduše cestuje po celém světě. Dokonce je ten pohyb v současnosti ještě větší než za normální situace bez omezení,“ vysvětluje.

„Tenhle kontejner poletí do Španělska a tento do Finska,“ ukazuje připravené přepravní kontejnery. „Schválně jsem vybrala takové, které snad při cestování nikdo nepřevrátí. To představuje riziko, že dusík unikne a sperma se znehodnotí. I když zde chovatelé mají většinou více dávek, jde o nenahraditelnou ztrátu,“ popsala úskalí dopravy.