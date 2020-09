Česká skupina leteckých akrobatů baví už 60 let. Výročí oslavila rekordem ve výkrutech

Právě na letišti v Jaroměři se čtveřice pilotů sešla v půlce srpna, aby u příležitosti oslav 60 let od založení Chrudimské 4 vytvořila světový rekord v počtu osových výkrutů ve skupině. V zájmu maximálního soustředění členů formace se to odehrálo bez veřejnosti.

Na provedení rekordu piloti potřebovali prostor deseti kilometrů. „Je to prvek, který většina skupin nedokáže zaletět. Ve světě jsme asi tři skupiny, které jeden osový výkrut dokáží udělat, my jsme jich pro jistotou udělali deset,“ pochlubil se v pátek nynější vedoucí letky Stanislav Čejka. Dalšími členy aktuální sestavy jsou Jan Tvrdík, Jan Rudzinskyj, Miroslav Krejčí.

„Týmová práce je vždycky lepší než sólo. Když jsme něco zalétali a měla jsem z toho dobrý pocit, že to opravdu sedlo, a viděla jsem emoce lidí na zemi, že se jim to líbilo, měl člověk dobrý pocit. Podívala jsem se nalevo, napravo, a vzadu jsem tušila, že bude čtvrtý. Věděla jsem, že udělají všechno pro to, aby mě nesundali z nebe a já udělám všechno pro to, aby neměli tu možnost,“ dodala.